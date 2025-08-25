Павел Василенко

В минувшие выходные Барселона снова доказала свою способность к невероятным камбэкам. Несмотря на стартовые трудности, блауграна добилась важной победы и уже в десятый раз в эпоху Ханси Флика превратила поражение в триумф.

Во втором туре Ла Лиги Барселона проигрывала Леванте 0:2 до 49-й минуты. Однако уже вскоре Педри сократил отставание до 1:2. Ферран Торрес сравнял результат, и матч перешел в компенсированное время, где Унай Элгесабаль Удондо отметился автоголом, подарив победу каталонцам.

Это уже десятый матч под руководством Флика, в котором Барселона смогла отыграться после проигрыша на определенном этапе игры. Впечатляет, что немецкий тренер возглавляет каталонскую команду чуть больше года и за это время провел уже 62 поединка.

Блауграна демонстрирует невероятную способность возмещать упущенное и переворачивать счет практически в любом поединке и против любого соперника. В прошлом сезоне подобные камбэки были заметны в знаменитом Эль-Класико, матче Лиги чемпионов против Бенфики и поединке Ла Лиги против Атлетико.

Сезон 2025/26 Барселона начала уверенно: в первом туре команда добилась победы над Мальоркой с счетом 3:0.