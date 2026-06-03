Павел Василенко

Несмотря на приближение президентских выборов, мадридский Реал активно работает на трансферном рынке.

По словам Фабрицио Романо, Реал договорился о трансфере Дендзела Дюмфриса из Интера на сумму около 20 миллионов евро.

Этот шаг является прямым ответом на уход легендарного защитника Дани Карвахаля. Сообщается, что приобретение было одобрено будущим главным тренером Реала Жозе Моуринью, чья официальная презентация на «Бернабеу» ожидается после президентских выборов клуба в воскресенье, 7 июня 2026 года.

Моуринью повлиял на стремления руководства, требуя динамичного, физически способного правого защитника, который бы отражал специфический профиль Дюмфриса.

Реал обогнал Барселону в быстром приобретении защитника игрока сборной Нидерландов. Каталонский клуб присматривался к Дюмфрису, но лишь как замены Жюлю Кунде и не мог действовать без продажи французского защитника.

Кроме того, будущее прибытие Дюмфриса в испанскую столицу вызывает вопросы относительно роли и игрового времени Трента Александера-Арнольда.