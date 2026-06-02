Павел Василенко

Реал стремится перестроить свой состав в летнее трансферное окно. El Chiringuito сообщает, что мадридский клуб уже договорился об условиях контракта со своей новой звездой.

Сезон 2025/26 не был успешным для Реала. Его давний президент Флорентино Перес решил объявить досрочные выборы, после которых команда претерпит изменения.

Однако, Реал не намерен медлить с некоторыми своими действиями. План состоит в том, чтобы приобрести как минимум одного нового центрального защитника.

Как сообщает El Chiringuito, новым игроком Реала станет Ибраима Конате. В воскресенье было официально подтверждено, что француз покидает Ливерпуль.

По данным испанских СМИ, защитник уже согласился на четырехлетний контракт с мадридским клубом. Он подпишет его, если Перес останется президентом клуба.

Конате провел 51 официальный матч за Ливерпуль в сезоне 2025/26, забив два гола. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.