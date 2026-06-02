Новая звезда в шаге от перехода в Реал
Стороны согласовали условия контракта
около 2 часов назад
Реал стремится перестроить свой состав в летнее трансферное окно. El Chiringuito сообщает, что мадридский клуб уже договорился об условиях контракта со своей новой звездой.
Сезон 2025/26 не был успешным для Реала. Его давний президент Флорентино Перес решил объявить досрочные выборы, после которых команда претерпит изменения.
Однако, Реал не намерен медлить с некоторыми своими действиями. План состоит в том, чтобы приобрести как минимум одного нового центрального защитника.
Как сообщает El Chiringuito, новым игроком Реала станет Ибраима Конате. В воскресенье было официально подтверждено, что француз покидает Ливерпуль.
По данным испанских СМИ, защитник уже согласился на четырехлетний контракт с мадридским клубом. Он подпишет его, если Перес останется президентом клуба.
Конате провел 51 официальный матч за Ливерпуль в сезоне 2025/26, забив два гола. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
