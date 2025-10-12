В пятницу, 10 октября, Жирона провела очередную тренировку перед матчем Ла Лиги против Барселоны. По информации FutbolFantasy, украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков, который не играл с августа из-за травмы, должен вернуться к тренировкам в общей группе уже на следующей неделе.

Последний раз Цыганков выходил на поле 24 августа в матче чемпионата против Вильярреала, который завершился поражением 0:5.

В этом сезоне украинец успел сыграть два поединка за команду, отметившись одной результативной передачей.

Матч девятого тура чемпионата Испании Барселона – Жирона запланирован на субботу, 18 октября, начало в 17:15 по киевскому времени. На данный момент команда Цыганкова занимает 18-е место в таблице Ла Лиги, набрав шесть очков после восьми туров.

Ранее сообщалось, что Цыганков тренируется по индивидуальной программе в Жироне во время паузы на матчи сборных.