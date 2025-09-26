Главный тренер Барселоны Ханс-Диетер Флик прокомментировал эпизод с ошибкой голкипера Жоана Гарсии в матче 6-го тура Примеры против Овьедо, который завершился победой каталонцев 3:1.

На 33-й минуте Гарсиа вышел далеко за пределы штрафной площадки, но неудачно сыграл ногой. Этим воспользовался полузащитник хозяев Альберто Рейна, который ударом с примерно 40 метров открыл счет.

Мы хотим, чтобы Жоан действовал именно так. Такое может случиться. Он отличный вратарь и доказал это в конце матча. Да, это была ошибка, но это футбол. Важно, что он всегда остается первой линией обороны, – приводит слова Флика Barca Blaugranas.

Испания. Примера. 6-й тур

Овьедо – Барселона 1:3 (Рейна 33 – Гарсия 56, Левандовски 70, Араухо 88)

После этой победы Барселона набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.