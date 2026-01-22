Известные претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА выделил четырех футболистов
около 12 часов назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Среди номинантов оказался нападающий Спортинга Луис Суарес Чаррис, который в матче против ПСЖ забил два мяча и принес своей команде победу со счетом 2:1.
Также среди кандидатов фигурирует вингер Атлетика Роберт Наварро. В поединке с Аталантой он отметился голом и двумя результативными передачами, что позволило клубу одержать победу 3:2.
Еще одним претендентом стал вингер Реала Винисиус Жуниор. В матче против Монако бразилец записал на свой счет один гол и два ассиста, а мадридская команда разгромила соперника со счетом 6:1.
Кроме того, на награду номинирован полузащитник Барселоны Фермин Лопес, который оформил дубль в матче со Славией (4:2). Победитель будет определен по итогам официального голосования УЕФА.
Ранее сообщалось, что 15 клубов гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов.
