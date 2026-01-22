Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Среди номинантов оказался нападающий Спортинга Луис Суарес Чаррис, который в матче против ПСЖ забил два мяча и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Также среди кандидатов фигурирует вингер Атлетика Роберт Наварро. В поединке с Аталантой он отметился голом и двумя результативными передачами, что позволило клубу одержать победу 3:2.

Еще одним претендентом стал вингер Реала Винисиус Жуниор. В матче против Монако бразилец записал на свой счет один гол и два ассиста, а мадридская команда разгромила соперника со счетом 6:1.

Кроме того, на награду номинирован полузащитник Барселоны Фермин Лопес, который оформил дубль в матче со Славией (4:2). Победитель будет определен по итогам официального голосования УЕФА.

Ранее сообщалось, что 15 клубов гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов.