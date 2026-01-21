Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал сложные погодные условия, с которыми команда столкнулась в Праге накануне матча Лиги чемпионов против местной Славии. В столице Чехии установилась морозная погода с температурой от минус пяти до минус десяти градусов.

Нам нужно много бегать, чтобы согреться. Перед матчем с Челси мы готовились дома, а в этот раз решили приехать раньше, чтобы провести тренировку накануне прямо здесь и адаптироваться к холодной погоде, — сказал Флик на предматчевой пресс-конференции.

Поединок между Славией и Барселоной состоится 21 января. После шести туров каталонский клуб имеет десять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Славия набрала три балла и располагается на 34-й позиции.