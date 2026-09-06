Павел Василенко

Барселона разгромила Валенсию со счетом 5:0 в четвертом туре Ла Лиги. Матч состоялся на «Месталье», и команда Ханси Флика продолжила свою победную серию на старте сезона.

Барселона доминировала с первых минут и открыла счет уже на шестой минуте. Фермин Лопес отдал пас на Ямаля, который обыграл вратаря хозяев и сделал счет 1:0. Через три минуты Ямаль забил во второй раз, однако после просмотра VAR гол отменили из-за минимального офсайда.

Валенсия получила шанс сравнять счет на 17-й минуте, но Гарсия справился с ударом Гуэрры. Еще через пять минут в ворота хозяев назначили пенальти. Фермин Лопес реализовал одиннадцатиметровый и оформил дубль.

В конце первого тайма Фермин мог забить третий гол, но попал в штангу. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Барселоны.

Во втором тайме каталонцы продолжили контролировать игру и на 50-й минуте забили в третий раз. Рафинья воспользовался голевой передачей Фермина Лопеса и отметился своим шестым голом в сезоне.

На 56-й минуте Родри мог дебютировать в футболке Барселоны с голом, но его удар головой приняла на себя перекладина.

Четвертый мяч каталонцев стал результатом взаимодействия Педри и Ольмо. Педри после двойного паса пробил и сделал счет 4:0.

Окончательную точку на 84-й минуте поставил Ямаль. Он забил свой второй гол в матче и установил финальный счет — 5:0.

Барселона набрала максимальные 12 очков после четырех туров и осталась лидером чемпионата. В следующем туре каталонцы сыграют на выезде с Леванте.

Ла Лига, 4-й тур

Валенсия – Барселона – 0:5

Голы: Ямаль, 6, 84, Фермин, 22, Рафинья, 50, Педри, 79.