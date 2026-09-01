Жезус — о переходе в Барселону: «Пошел на снижение зарплаты, чтобы осуществить мечту»
Соглашение рассчитано до 2029 года
Фото: Барселона
Новоспеченный нападающий Барселоны Габриэль Жезус прокомментировал свой переход в каталонский клуб из Арсенала. Слова приводит AS.
Неделю назад я получил сообщение, что могу подписать контракт с Барсой. Я был очень взволнован и счастлив. Хотел быть здесь. Стремлюсь начать тренироваться и играть.
Мы приложили финансовые усилия — и Барселона, и я — чтобы этот трансфер состоялся. Да, я пошел на снижение зарплаты, чтобы оказаться здесь и осуществить мечту.
Барселона объявила о трансфере Жезуса 1 сентября.