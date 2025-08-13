Павел Василенко

Барселона ждала решения Ла Лиги по медицинскому отчету Марка-Андре тер Штегена. Революционная новость пришла в среду вечером.

Тер Штеген борется с травмой спины. Немцу потребуется операция, а затем несколько недель перерыва. В своем заявлении голкипер намекнул, что может вернуться через три месяца.

Барселона не согласилась с этим диагнозом, что стало одной из причин конфликта между сторонами. Первоначальное решение немца отказаться подписывать медицинский отчет клуба, который предусматривал четырехмесячный перерыв, также сыграло свою роль.

В конце концов, вопрос был решен, и документация была подана в Ла Лигу. Теперь она утверждена лигой. Это, как бы это ни звучало, фантастическая новость для Барселоны в финансовом плане.

По крайней мере четыре месяца отдыха означают, что Барселона имеет право использовать 80% зарплаты тер Штегена. Они обязательно это сделают, поскольку объявили, что немедленно начнут регистрировать Жоана Гарсию. Ожидается, что испанец начнет сезон на позиции основного голкипера команды Ханси Флика.

Маркус Рашфорд, Войцех Щенсны и Жерар Мартин также ожидают регистрацию. Сообщается, что их ситуация будет решена уже утвержденным переводом 7 миллионов евро в клубный бюджет.