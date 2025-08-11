Президент Барселоны рассказал, чем завершился конфликт клуба с тер Штегеном
Долгая история подошла к завершению
около 2 часов назад
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг вратаря Марка-Андре тер Стегена, которая недавно вызвала резонанс в клубе.
— Марк остается нашим капитаном, предыдущие разногласия решены. Он подтвердил своё лидерство на поле, и болельщики могли увидеть, как капитан ведет команду. Он в клубе уже 11 лет, и я рад, что он снова исполняет капитанские обязанности. Учитывая его позицию, мы рассчитываем зарегистрировать Жоана Гарсию при согласии медицинской комиссии Ла Лиги. Что касается других трансферов, работа продолжается. Если не удастся завершить всё до первого тура, у нас еще будет время, — сказал Лапорта в эфире TV3.
Ранее немецкий голкипер перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги, что создало трудности с регистрацией новичка команды — вратаря Жоана Гарсии. Из-за этого тер Стегена временно лишили капитанской повязки.
"Барселона" накануне выиграла трофей Гампера, обыграв с крупным счетом "Комо".