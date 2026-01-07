Борнмут и Манчестер Сити согласовали трансфер вингера Антуана Семеньо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший одноклубник Ильи Забарного обошелся «горожанам» в 65 миллионов евро, заплатив Борнмуту клаусулу, которая действовала до 10 января.

Часть прибыли от продажи ганца достанется его предыдущей команде Бристоль Сити, получив 20% от трансфера в Ман Сити.

7 января Антуан, в свой 26-й день рождения, последний раз выйдет на поле в составе «вишен» на игру с Тоттенхэмом.

Семеньо выступал за Борнмут с 2023 года: 109 матчей, 31 гол, 21 ассист.

Антуан в текущем сезоне сыграл 20 матчей: 9 голов, 3 ассиста.