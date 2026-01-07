Тер Штеген покинул лагерь Барселоны перед матчем с Атлетиком в Суперкубке Испании
Якобы из-за состояния здоровья
около 2 часов назад
Марк-Андре тер Штеген/фото: Барселона
Барселона завершает подготовку к полуфиналу Суперкубка Испании против Атлетика Бильбао.
Одним из возможных событий этого мини-турнира в Саудовской Аравии ожидалось возвращение на поле немецкого вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.
Однако перед игрой с Атлетиком пресс-служба клуба объявила, что тер Штеген покинул расположение команды и вернулся в Испанию.
В Барселоне голкипер пройдет медицинское обследование, а его место в составе на предстоящий матч займет резервный вратарь Диего Кочен.
Испанские СМИ сразу связали уход немецкого вратаря с возможным переходом в Жирону на правах аренды.