Барселона завершает подготовку к полуфиналу Суперкубка Испании против Атлетика Бильбао.

Одним из возможных событий этого мини-турнира в Саудовской Аравии ожидалось возвращение на поле немецкого вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

Однако перед игрой с Атлетиком пресс-служба клуба объявила, что тер Штеген покинул расположение команды и вернулся в Испанию.

В Барселоне голкипер пройдет медицинское обследование, а его место в составе на предстоящий матч займет резервный вратарь Диего Кочен.

Испанские СМИ сразу связали уход немецкого вратаря с возможным переходом в Жирону на правах аренды.