Павел Василенко

Испанская федерация футбола (RFEF) одобрила просьбу Вильярреала и Барселоны провести текущий матч чемпионата в Майами вместо стадиона «Эстадио де ла Керамика».

После того как RFEF даст зеленый свет, запрос будет передан в УЕФА, которая затем должна начать процедуру с ФИФА для получения официального разрешения на перенос матча.

Кроме RFEF, УЕФА и ФИФА, свое согласие на проведение матча чемпионата Испании в Майами также должны дать Федерация футбола США и КОНКАКАФ.

Встреча между Вильярреалом и Барселоной запланирована на 20 декабря, и если она состоится, это будет первый матч чемпионата Испании в истории, который будет сыгран за пределами Испании.