Павел Василенко

Барселона работает над трансфером Хулиана Альвареса, но Атлетико ставит жесткие условия. Мадридский клуб готов продать звездного форварда, но хочет заработать как можно больше денег, сообщает Хави Лемус.

Альварес намерен покинуть Атлетико этим летом. Ожидалось, что еще один сезон без успеха в гонке за трофеи определит его будущее. Аргентинец считает, что заслуживает играть за топ-клубы Европы, и его особенно интересует перспектива перехода в Барселону. Каталонский клуб давно мечтал о его трансфере. После ухода Роберта Левандовски, Барселона хочет завершить эту сумасшедшую операцию этим летом.

Для Атлетико потеря своей главной звезды была бы огромным ударом, и они делают все возможное, чтобы предотвратить это. Однако клуб осознает, что это может оказаться невозможным, так как сам Альварес рассматривает возможность смены обстановки. Действия Атлетико направлены на обеспечение лучших возможных финансовых условий. Первоначальное предложение Барселоны в размере 100 миллионов евро было отклонено.

Атлетико надеется, что продолжение этой саги побудит другие клубы присоединиться к гонке за подпись Альвареса. Не секрет, что Луис Энрике хотел бы привести его в ПСЖ. Однако, на сегодняшний день, только Барселона сделала конкретные шаги и считается фаворитом в этой гонке.

До окончательного оформления сделки еще далеко. Атлетико предпочли бы продать Альвареса в другую страну, чем усиливать своего соперника в чемпионате