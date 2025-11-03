Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович прокомментировал матч 11-го тура УПЛ против житомирского Полесья (0:0).

«Хорошо провели первый тайм и были лучшей командой на поле. В общем-то, должны были побеждать, поэтому счетом я недоволен, но доволен тем, как работала команда.

Общение с Ротанем во время матча и после него? Это эмоции, бывает. Я извиняюсь, если обидел его, потому что нас тоже оскорбляли. Но это нормально, это эмоции в таком классном матче. Хочется больше таких матчей в нашем чемпионате.

Должны были выиграть, но есть как есть. Тяжёлый календарь и сам чемпионат тяжелый», – сказал Бартулович в эфире УПЛ ТВ.