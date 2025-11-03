Защитник Металлиста 1925 Артем Шабанов поделился мыслями о предстоящем матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Полесья, где он встретится с бывшим клубом и тренером Русланом Ротанем. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Предматчевая тренировка имела более восстановительный характер, потому что прошло всего лишь два дня после игры с Агробизнесом. Нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре. Я бы не сказал, что сейчас слишком часто матчи. Есть время, чтобы восстановиться, поэтому я надеюсь, что нормально подойдем к следующей игре.

Особенной настройки не будет. У меня будет такая же настройка, как и на все остальные команды. Нужно выходить, показывать свою игру и стараться сделать максимальный результат для команды.

Немного знаю, что они пытаются наигрывать и как могут выходить из обороны в атаку. Я считаю, что сейчас все всё видят. Можно посмотреть игру, сделать нарезки, выделить хорошие и плохие действия. То есть, можно посмотреть, кто как играет и проанализировать это. Сейчас не так сложно это сделать, как несколько лет назад.

У Полесья довольно неплохая линия нападения, поэтому нужно с ними играть осторожно. Думаю, стоит сыграть плотнее и не давать много времени на раздумья. Будем стараться это делать, думаю, у нас все получится.