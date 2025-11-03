Павел Василенко

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги житомирское Полесье на своем стадионе принимало харьковский Металлист 1925. Команды закрыли программу тура ничьей – 0:0.

Беспроигрышная серия Полесья в УПЛ длится семь матчей, а Металлист 1925 не может выиграть четыре тура подряд.

Полесье занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков. Металлист 1925 остался на шестой позиции с 17 баллами в активе.

УПЛ, 11-й тур

Полесье – Металлист 1925 – 0:0