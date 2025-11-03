Полесье и Металлист 1925 закрыли программу 11-го тура УПЛ
Команды не смогли определить сильнейшего
около 1 часа назад
Фото - ФК Металлист 1925
В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги житомирское Полесье на своем стадионе принимало харьковский Металлист 1925. Команды закрыли программу тура ничьей – 0:0.
Беспроигрышная серия Полесья в УПЛ длится семь матчей, а Металлист 1925 не может выиграть четыре тура подряд.
Полесье занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков. Металлист 1925 остался на шестой позиции с 17 баллами в активе.
УПЛ, 11-й тур
Полесье – Металлист 1925 – 0:0