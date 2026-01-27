Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил ход зимних сборов в Испании. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Сборы проходят хорошо, работаем в хороших условиях. Очень довольны тем, как провели первый этап сборов, судя по выполненной работе. Это был самый сложный период для футболистов, потому что акцент больше делали на физику. Сейчас уже будем добавлять больше тактических моментов. Да, мы проиграли две игры, но ребята работали под сильными нагрузками.

Физическая готовность команды растет с каждым днем. Видно, что ребята добавляют в этом сегменте. Я думаю, нам очень важно еще прибавить, чтобы стать еще более интенсивной командой, - рассказал Бартулович.