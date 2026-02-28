Металлист 1925 вырвал победу в концовке матча с Александрией
Команда Младена Бартуловича реализовала пенальти в конце игры
Металлист 1925 - Александрия/фото: Александрия
В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 дома обыграл Александрию со счетом 1:0.
В первом тайме хозяева заработали пенальти, но арбитр Андрей Коваленко после просмотра VAR сначала отменил свое решение.
Результат встречи был решен в конце: хавбек Металлиста 1925 Батон Забергджа реализовал пенальти, принес своей команде победу и три очка.
Украинская Премьер-лига, 18-й тур.
Металлист 1925 – Александрия - 1:0
Гол: Забергджа, 83 (пен.)