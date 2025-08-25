Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился впечатлениями после победы своей команды над Оболонью со счётом 2:0 в поединке 1/32 финала Кубка Украины.

«Очень тяжелый матч. Изменилось то, что мы стали играть немного увереннее, понемногу набираем ход, забиваем голы, а это главное. Сегодня была задача проходить Оболонь, победили и это главное для нас.

Где-то подводила реализация, но больше психология. Есть давление на команду, требуют от нас сразу результат. По моему мнению, все равно нужно определенное время, строится новая команда, много новых игроков. К нам еще присоединяются новые футболисты. Команда — это механизм, нужно немного времени, чтобы все это работало.

Все ожидают от Металиста 1925 сразу хороших результатов. Ребята все это видят, читают... Отсюда и идет давление. Вижу, как с первых туров на нас настраиваются соперники, нам нелегко и мы к этому готовимся на каждую игру. И с каждой игрой нам становится легче бороться с этим давлением», — сказал Бартулович для клубной пресс-службы.