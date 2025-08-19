Сергей Стаднюк

Нападающий сборной Косово Батон Забергджа стал игроком Металлиста 1925. Об этом сообщила пресс-служба харьковчан.

После недель слухов наконец официально объявлено о подписании контракта с 24-летним футболистом. Соглашение рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон. По информации Transfermarkt, клуб УПЛ приобрел игрока в албанского Динамо Сити за 800 тысяч евро.

Новичок родился 18 апреля 2001 года в городе Вуштррия, его рост 185 см и вес 72 кг. Свою футбольную карьеру он начал в местном клубе Вуштррия, после чего выступал за косовские Дреницу и Г'илани.

Летом 2023 года Забергджа перешел в албанское Динамо Сити, где за два сезона провел 83 матча, отличился 23 голами и 18 результативными передачами. В составе этого клуба он стал обладателем Кубка Албании сезона-2024/2025 и бронзовым призером чемпионата.

В июне форвард дебютировал в национальной сборной Косово, сыграв с первых минут в товарищеском матче против Армении. Его основная позиция - центральный нападающий, а в Металлисте 1925 Батон будет выступать под номером 72.

Ранее генеральный директор Оболони сообщил, почему клуб не продал Марченко в Металлист 1925.