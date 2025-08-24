Металлист 1925 и Оболонь определили, кто прошёл в 1/16 финала Кубка Украины
Определился еще один участник следующего этапа турнира
около 1 часа назад
В матче 1/32 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 в Житомире принимал киевскую Оболонь. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.
В начале первого тайма отметился нигерийский нападающий Мандела Итодо, а в конце игры мяч в свои ворота срезал защитник Оболони Валерий Дубко.
Таким образом, в 1/16 финала Кубка Украины вышел Металлист 1925.
Заключительные матчи стадии 1/32 финала состоятся 25 августа.
Пары 1/16 финала турнира будут определяться по итогам слепого жребия. На этой стадии в борьбу вступят киевское Динамо, Александрия, донецкий Шахтер и житомирское Полесье, которые представляли Украину в еврокубках сезона 2025/26.
Кубок Украины, 1/32 финала
Металлист 1925 – Оболонь – 2:0
Голы: Итодо, 8, Дубко, 88 – автогол.
