Бавария позитивно оценивает игру Николаса Джексона, но пока не спешит принимать решение о его будущем. Сенегальский форвард присоединился к мюнхенской команде в конце летнего трансферного окна на правах аренды из Челси - соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Клуб имеет опцию выкупа игрока за 65 миллионов евро и переговоры могут возобновиться в конце сезона. Руководство довольно вкладом Джексона, однако считает преждевременным спешить с окончательным решением. В зимнее трансферное окно никаких изменений относительно его статуса не планируется, клуб хочет пройти сезон с текущим составом.

Считается, что история Джексона с Челси близка к завершению: летом он либо останется в Баварии, либо выберет другой клуб. В этом сезоне нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

