Магат: «Бавария стала самодовольной из-за отсутствия конкуренции»
Немецкий специалист объяснил спад в игре мюнхенского клуба после зимней паузы
около 2 часов назад
Известный немецкий тренер Феликс Магат поделился своей оценкой выступлений мюнхенской Баварии в последних матчах сезона, обратив внимание на проблемы, связанные с нехваткой серьёзной конкуренции в чемпионате Германии.
В первой части сезона мюнхенцы демонстрировали впечатляющие результаты и полностью доминировали на внутренней арене. Однако после зимнего перерыва это преимущество начало исчезать, что стало заметно, в частности, в матче против Гамбурга. Когда команда не имеет серьезной оппозиции и конкурентов в Германии, это негативно сказывается. В таких условиях игроки становятся самодовольными, — приводит слова Феликса Магата Sport.de.
После 20 туров Бундеслиги Бавария имеет в своём активе 51 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Команда Венсана Компани опережает дортмундскую Боруссию, которая идёт второй, на шесть баллов.
