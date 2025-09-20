Бавария на выезде обыграла Хоффенхайм со счетом 4:1. За команду Венсана Компани хет-трик оформил Гарри Кейн, еще один мяч забил Серж Гнабри. У хозяев единственный гол на счету Цоуфала.

Хоффенхайм — Бавария 1:4

Голы: Цоуфал, 82 - Кейн, 44, 48 (пен), 77 (пен), Гнабри, 90+9.

Во втором матче Майнц на выезде уверенно победил Аугсбург 4:1. Забитыми мячами отметились Касю Сано, Доминик Кор, Пауль Небель и Арминдо Зиб. У Аугсбурга единственный гол на 83-й минуте забил Самюэль Эссенде, когда Майнц оставался в меньшинстве после удаления Кора на 53-й минуте.

Аугсбург — Майнц 1:4

Голы: Эссенде, 83 - Сано, 14, Кор, 26, Небель, 60, Зиб, 69

В третьей встрече Фрайбург без проблем разобрался с Вердером, выиграв со счетом 3:0. Голы в активе Винченцо Грифо, Джуниора Адаму и автогола Карима Кулибали.

Вердер — Фрайбург 0:3

Голы: Грифо, 33 (пен), Адаму, 54, Кулибали (аг), 75.

Завершил тур матч Гамбург – Гайденхайм, в котором хозяева одержали первую победу в сезоне 2:1. Успех Гамбургу принесли голы Луки Вушковича и Райана Филиппа, у гостей отличился Адам Колле.

Гамбург — Гайденхайм 2:1

Голы: Вушкович, 42, Филипп, 59 - Колле, 90+3.