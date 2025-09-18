Тренер Челси возмущён судейством в проигранном матче с Баварией
Через защитника мюнхенцев
31 минуту назад
Главный тренер Челси Энцо Мареска после матча 1 тура Лиги чемпионов против Баварии (1:3) раскритиковал решение не удалять центрального защитника мюнхенцев Джонатана Та. Его слова приводит Football London.
Для меня это должна была быть красная карточка... И он должен был быть удален... Я всегда говорил, что красная карточка нужна, когда нет намерения ударить по мячу, а есть намерение ударить другого игрока. Почему это не красная карточка? Судья сказал, что это было недостаточно жестко или агрессивно. В любом случае, вы пытаетесь нарушить правила. Поэтому, чтобы показать вам красную карточку, арбитру, наверное, нужно увидеть вашу кровь или что-то еще. Так что для меня никаких сомнений нет, - рассказал Мареска.
