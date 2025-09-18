Накануне мюнхенская Бавария одержала победу над лондонским Челси в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

После окончания встречи защитник мюнхенцев Джонатан Та поделился своим мнением о успешном выступлении команды.

«Много слов было сказано перед игрой, будто бы Бундеслига настолько уступает АПЛ, что у Баварии нет шансов в Лиге чемпионов. На мой взгляд, это было несколько неуважительно по отношению к нашему клубу.

Зато мы все сказали на поле — мы одержали победу сегодня. Мы тоже сделали свое заявление, и теперь мы должны продолжать в том же духе.

Бавария никогда не была и никогда не будет аутсайдером этого турнира. Нам не нужно много об этом говорить. Как я уже говорил, вместо слов за нас говорят действия на поле.

Слова Марески о моем возможном удалении? Если бы я ударил Педро по лицу, то да. Но нет, я этого не сделал. Я могу понять желтую карточку для себя — это было правильное и исчерпывающее решение арбитра, я его принимаю», — заявил немецкий исполнитель.