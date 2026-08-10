Вторая победа за два дня. Шахтер победил Николаев в контрольном матче
В составе горняков забили Мейреллиш и Азаров
Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер одержал победу над Николаевом в контрольном матче.
Спарринг проходил в сокращенном формате — два тайма по 30 минут. Победу горнякам обеспечили точные удары Луки Мейреллиша и Иракли Азарова.
Товарищеский матч
Шахтер — Николаев — 2:0
Накануне Шахтер со счетом 2:0 обыграл Эпицентр в матче второго тура УПЛ благодаря голам Олега Очеретька и Егора Назарины.
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