Владимир Кириченко

Барселона выступила с первым предложением по трансферу защитника Интера Алессандро Бастони. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, миланцы отказались продавать игрока за 45 млн евро и рассчитывают выручить не менее 60 млн евро. При этом диалог между клубами продолжается, стороны не закрывают возможность сделки.

Также уточняется, что каталонский клуб готов предложить 26-летнему итальянцу контракт с зарплатой около €7 млн. В Интере футболист сейчас зарабатывает около €5 млн «чистыми».

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, Барселона – первая команда-участница основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.