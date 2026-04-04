Барселона продолжает охоту на игрока Интера, каталонцы сделали первое предложение
Диалог между клубами продолжается
1 день назад
Барселона выступила с первым предложением по трансферу защитника Интера Алессандро Бастони. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, миланцы отказались продавать игрока за 45 млн евро и рассчитывают выручить не менее 60 млн евро. При этом диалог между клубами продолжается, стороны не закрывают возможность сделки.
Также уточняется, что каталонский клуб готов предложить 26-летнему итальянцу контракт с зарплатой около €7 млн. В Интере футболист сейчас зарабатывает около €5 млн «чистыми».
В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.
Напомним, Барселона – первая команда-участница основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
