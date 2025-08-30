Павел Василенко

Бавария одержала свою вторую победу в чемпионате Германии в этом сезоне, победив Аугсбург.

Бавария оправилась после не очень убедительной игры в Кубке Германии. Команда Венсана Компани столкнулась с трудностями с командой третьего дивизиона Веен Висбаден в середине недели, выиграв со счетом 3:2 благодаря голу Гарри Кейна в добавленное время.

Сегодня мюнхенская команда на выезде обыграла Аугсбург – 3:2, одержав вторую победу подряд в Бундеслиге.

Бавария за первые два тура нового сезона чемпионата Германии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Аугсбург – пятый с тремя баллами.

Бундеслига, 2-й тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Якич, 53, Кемюр, 76 – Гнабри, 28, Диас, 45+4, Олисе, 48.