Павел Василенко

Немецкая Бавария все еще стремится подписать контракт с сенегальским нападающим Челси Николасом Джексоном, и переговоры между клубами уже начались.

По данным DPA, мюнхенцы и 24-летний игрок достигли предварительного соглашения. Sky сообщает, что Бавария рассматривала вариант аренды, однако лондонский клуб настаивает на постоянном трансфере. Ранее спортивный директор немецкого чемпиона Макс Эберль опровергал какой-либо интерес к Джексону.

Уход нападающего, который в прошлом сезоне забил десять голов в Английской Премьер-лиге, выглядит очень вероятным: тренер Челси Энцо Мареска не включил его в состав на первые два матча нового сезона и советует сенегальцу искать новый клуб.