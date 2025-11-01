Сергей Разумовский

Завершилися матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги, заплановані на суботу, 1 листопада.

Лейпциг обыграл Штутгарт, открыв счет благодаря автоголу Шабо «в раздевалку». После перерыва Диоманде удвоил преимущество. Томас сократил отставание гостей, но Ромуло в компенсированное время поставил точку – 3:1.

Боруссия Менхенгладбах разгромила Санкт-Паули. Табакович оформил дубль в первом тайме, а после перерыва Мачино и Фрауло довели дело до уверенной победы – 4:0.

Бавария одолела Байер благодаря мощному первому тайму. Гнабри открыл счет на 25-й минуте, Джексон удвоил на 31-й, а автогол Баде на 44-й фактически снял все вопросы относительно победителя центрального матча. Так и произошло после перерыва счет не изменился – 3:0.

Бавария набрала 27 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Лейпциг (22) – второй, Штутгарт (18) – четвертый, следом идет Байер (17). Боруссия М., несмотря на разгромную победу, осталась в зоне вылета.

Бундеслига, девятый тур

Лейпциг – Штутгарт 3:1

Голы: Шабо, 45 (автогол), Диоманде, 53, Ромуло, 90+1 – Томас, 65

Санкт-Паули – Боруссия Менхенгладбах 0:4

Голы: Табакович, 15, 40, Мачино, 75, Фрауло, 80

Бавария – Байер 3:0

Голы: Гнабри, 25, Джексон, 31, Баде, 44 (автогол)