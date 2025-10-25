В 8-м туре Бундеслиги главным событием стала уверенная победа Баварии над Боруссией Менхенгладбах со счетом 3:0.

Команда Венсана Компани получила преимущество еще в первом тайме — на 25-й минуте после просмотра VAR с поля был удален Кастроп, который изначально получил лишь желтую карточку.

Хозяева стойко держались вдесятером больше часа, но во второй половине мюнхенцы полностью переломили ход матча, трижды огорчив вратаря соперника. Победа позволила Баварии довести счет до 24 очков и укрепить лидерство в таблице Бундеслиги.

Боруссия М – Бавария 0:3

Голы: Киммих 64, Геррейру 69, Карл 81

Лейпциг на выезде также показал впечатляющий результат, разгромив оппонента 6:0. Диоманде открыл счет уже на 10-й минуте, затем Ромуло и Нуса быстро закрепили преимущество, а Баумгартнер довел разрыв до 4:0 до перерыва. Во второй половине Лукеба и Уедраого довели счет до разгромного.

Аугсбург – РБ Лейпциг 0:6

Голы: Диоманде 10, Ромуло 18, Нуса 22, Баумгартнер 38, Уедраго 56, Люкеба 65

Айнтрахт дома обыграл Санкт-Паули 2:0 — оба гола на счету Буркхарда, который забивал в каждом тайме.

Айнтрахт – Санкт-Паули 2:0

Голы: Буркхардт 35, 55

Вольфсбург минимально победил Гамбург со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дагим уже на 15-й минуте, а хозяева упустили шанс отыграться — Кенигсдорффер не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Гамбург – Вольфсбург 0:1

Гол: Дагим, 15

Хоффенхайм улучшил свои позиции в турнирной таблице, обыграв Хайденхайм со счетом 3:1. Голами за хозяев отметились Асслани, Лемперле и Крамарич, а единственный мяч в ответ гостей забил Шиммер.

Хоффенхайм – Хайденхайм 3:1

Голы: Асслани, 18, Лемперле, 45+2, Крамарич, 63 – Шиммер, 75