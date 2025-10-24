Бавария активизировала переговоры по подписанию капитана Кристал Пэлас Марк Гехи. Как сообщает Goal, представители немецкого клуба уже провели первые встречи с агентами 25-летнего центрального защитника.

Интерес мюнхенцев объясняется контрактной ситуацией игрока: договор Гехи с лондонским клубом заканчивается летом 2026, а сам защитник отказался от предложения по продлению. Это открывает возможность для подписания предварительного контракта с зарубежным клубом уже в январе.

Спортивный директор Баварии Макс Эберль высоко ценит способности Гехи и видит в нем ключевое усиление оборонительной линии. Однако немецкому клубу придется конкурировать за игрока с сильными претендентами.

Ливерпуль был близок к трансферу Гехи прошлым летом, но сделка не состоялась в последний день окна, при этом мерсисайдцы продолжают проявлять интерес. Кроме того, за игроком внимательно следят испанские гранды – Реал Мадрид и Барселона.