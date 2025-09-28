Боруссия М и Айнтрахт подарили один из самых веселых матчей стартового отрезка сезона. Матч в Менхенгладбахе завершился со счетом 4:6.

Футболисты Франкфурта ошеломили хозяев, которые не успевали доставать мячи из сетки собственных ворот. Пропустив 5 мячей до перерыва, Гладбах не собирался этим вечером капитулировать разгромом.

На старте второй половины Айнтрахт забил еще один мяч, который стал последним в исполнении гостей, и дальше за дело взялись гладбахцы.

Боруссия отчаянно пыталась избежать разгрома и в заключительные 20 минут не оставила своих фанатов без забитых голов. Франкфурт чуть было не умудрился растерять колоссальное преимущество в счете, а финальный свисток зафиксировал шоу с 10 голами на обе команды.

Бундеслига. 5 тур

Боруссия М - Айнтрахт 4:6

Голы: Кастроп, 72, Табакович, 78, Энгельгардт, 83, Ранос, 90+9 - Кох, 11, 47, Кнауфф, 15, Буркардт, 35, Шаиби, 39, Узун, 45+1

