Новый тренер Байера высказался о своем дебюте в Лиге чемпионов
Главный тренер Байера Каспер Юльманн поделился эмоциями в связи с предстоящим дебютом в Лиге чемпионов в матче стартового тура общего этапа против Копенгагена. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Это много для меня значит. Было непросто вернуться к клубному футболу. В Байере меня прекрасно знают, и я тоже прекрасно знаю этот клуб, так что мы идеально друг другу подходим.
Хочу сохранить верность клубной философии, в частности, дальше развивать талантливых молодых игроков. Не думаю, что принял бы предложение другого клуба.
Напомним, Юльманна назначили во время сентябрьской международной паузы. Он заменил на посту Эрика тен Хага, который не проработал и трёх туров Бундеслиги.