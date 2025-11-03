Павел Василенко

Мюнхенская Бавария вновь подтвердила статус одного из самых мощных футбольных клубов мира. По итогам финансового года 2024/25 клуб зафиксировал рекордный доход в 978,3 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Президент Герберт Хайнер остается во главе клуба, который не только доминирует в Бундеслиге, но и демонстрирует стабильность в финансах.

Основные источники прибыли выросли:

доходы от матчей – 260,7 млн евро,

спонсорство и маркетинг – 240,4 млн евро,

мерчендайзинг – 150,5 млн евро.

Вместе с тем, прибыли от трансферов снизились с 186,1 до 117,7 млн евро.

Операционная прибыль выросла на 11,3% и составила 187,8 млн евро, хотя чистая прибыль после налогов уменьшилась до 27,1 млн евро.

Клуб также установил новый рекорд по количеству членов – 432 500, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.