Английский форвард Баварии Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы мюнхенского клуба в матче 1/16 финала Кубка Германии против Кёльна.

Команда Венсана Компани на выезде разгромила соперника со счетом 4:1, продемонстрировав уверенную и мощную игру.

«Первые 30 минут были непростыми. У нас были шансы выйти вперед. Они забили первый гол, но мы отлично отреагировали. Для нас было очень важно взять игру под контроль до перерыва. Во втором тайме мы смогли лучше играть в свой футбол.

Когда они начали уставать, у нас появилось больше пространства, и мы этим воспользовались. Мы наслаждаемся хорошей игрой и должны сохранить это чувство и победное настроение», – передают слова Кейна клубная пресс-служба.