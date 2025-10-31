Компані — о матче Баварии с Байером: «Леверкузен достиг пика своей формы»
Тренер ожидает сложного матча
около 2 часов назад
Венсан Компани/фото: Бавария
Главный тренер Баварии Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях от поединка с Байером.
«Леверкузен достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, становится ясно, что это, как и прежде, опасная команда, которая достигает результатов в Бундеслиге.
И матч между Баварией и Байером, как и прежде, является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани официальный сайт Баварии.
Игра между Баварией и Байером состоится в субботу, 1 ноября, начало встречи запланировано на 19:30.