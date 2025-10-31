Главный тренер Баварии Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях от поединка с Байером.

«Леверкузен достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, становится ясно, что это, как и прежде, опасная команда, которая достигает результатов в Бундеслиге.

И матч между Баварией и Байером, как и прежде, является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани официальный сайт Баварии.