Павел Василенко

Действующие чемпионы Германии – Бавария – играют невероятно эффективно в этом сезоне, и последними, кто почувствовал это на своей шкуре, стали игроки Боруссии из Менхенгладбаха.

Мюнхенцы праздновали на выезде победу со счетом 3:0, повторив рекордный для Милана вход в сезон в пятёрке лучших лиг с 13 победами подряд во всех соревнованиях 33 года назад.

Интересно, что команда Венсана Компани может стать рекордсменом, если в среду победит Кёльн в Кубке Германии.

Стоит добавить, что в следующем туре Бундеслиги, 1 ноября, они на своей «Альянц Арене» будут принимать леверкузенский Байер.

Баварская машина является лидером чемпионата Германии с максимумом в 24 очка и разницей мячей 30:4.