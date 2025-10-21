Мюнхенская Бавария официально объявила о продлении контракта с 39-летним главным тренером Венсаном Компани до 30 июня 2029 года. Предыдущая договоренность бельгийского специалиста действовала до лета 2027 года.

Компани возглавил чемпионов Германии в июле 2024 года, сменив на посту Томаса Тухеля. Под его руководством мюнхенский клуб уже выиграл Бундеслигу и Суперкубок Германии, а также показывает стабильно высокие результаты на внутренней и международной арене.

С момента назначения Бавария под руководством Компани провела 67 матчей, в которых одержала 49 побед, 9 ничьих и 9 поражений. Текущий сезон команда начала блестяще — 11 побед подряд во всех турнирах, что позволяет уверенно возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги с 21 очком после семи туров.

Завтра, 22 октября, Бавария примет в 3 туре Лиги чемпионов бельгийский Брюгге.