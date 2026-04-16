Владимир Кириченко

Бавария обыграла мадридский Реал со счетом 4:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, мюнхенцы впервые с 2012 года прошли Королевский клуб в плей-офф главного европейского турнира.

В 2012 году Бавария одолела Реал в серии пенальти (3:3, 3:1 пен.). После этого столичный клуб побеждал «красных» в 2014, 2017, 2018 и 2024 годах.

Бавария вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ.

На стадии 1/8 финала турнира мадридцы по сумме двух встреч победили Манчестер Сити со счетом 5:1. На аналогичном этапе ЛЧ мюнхенцы разгромили Аталанту – 10:2.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2025/26