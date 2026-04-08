Главный тренер Реала Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от Баварии (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Наставника цитирует football.ua:

Поражение — это результат, которого сегодня можно было избежать, если бы чуть больше повезло. Мы сделали две потери мяча в забивных эпизодах, которых нам хотелось бы избежать, и против таких команд, если вы допускаете такие ошибки, вы за это обязательно заплатите.

Однако, если и есть команда, которая может победить в Мюнхене, то это Реал. Мы — Реал Мадрид, мы знаем, как будет трудно там победить, но мы движемся с этой целью.

Чуамени? Это значительная потеря из-за такой желтой карточки, где я не знаю, что увидел судья. Но у нас есть запасные варианты. Кроме того, я не понимаю, как он не показал красную карточку за фол на Мбаппе. Это решения, которые мне трудно понять.

Мы показали, что можем доставить им хлопоты и забивать голы. У нас было много шансов забить еще один гол в ворота Баварии. Те, кто не верит в камбэк, могут остаться в Мадриде, но мы приложим все усилия для победы в Мюнхене!

Я полагаюсь на своих игроков в ответном матче. Я восхищаюсь амбициями моих футболистов и их нежеланием проигрывать. Я очень уверен в том, что мы поедем в Германию и сможем победить.