Денис Седашов

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридского Реала на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Для 27-летнего украинца это будет девятое появление на поле в текущем сезоне во всех турнирах.

Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре, которая состоялась в Мадриде, победу праздновала Бавария со счетом 2:1.