Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2025/26
Первые матчи состоятся в конце апреля
около 1 часа назад
В среду, 15 апреля, стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов UEFA сезона-2025/26.
Бавария завоевала путевку в четвертьфинал, победив в матче-ответе 1/4 финала мадридский Реал (4:3).
Арсенал после победы в первой игре (1:0) сыграл вничью со Спортингом в ответном поединке (0:0).
По итогам предыдущего игрового дня мадридский Атлетико по сумме двух встреч оказался сильнее Барселоны (2:0, 1:2). ПСЖ попал в четверку сильнейших команд турнира, дважды обыграв Ливерпуль (2:0, 2:0).
Полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2025/26:
ПСЖ – Бавария
Атлетико – Арсенал
Первые матчи в полуфинальных сериях состоятся 28 и 29 апреля.
Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский Интер со счетом 5:0.
