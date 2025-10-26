Байер и Штутгарт одержали победы в Бундеслиге, забив по два мяча в ворота соперников.
Третья команда чемпионата проигрывала по ходу встречи
В восьмом туре немецкой Бундеслиги Байер на своем поле уверенно обыграл Фрайбург.
Хозяева контролировали ход игры и открыли счет уже на 22-й минуте – Покум точно пробил, кипер был бессилен. После перерыва Тапсоба удвоил преимущество «фармацевтов», удачно подключившись к атаке. Гости остались в меньшинстве на 74-й минуте после второй желтой карточки Лингарта, чем лишили себя шансов на камбэк.
В Штутгарте местная команда вырвала волевую победу над Майнцем. Гости первыми вышли вперед, когда Амири реализовал пенальти «в раздевалку». Однако хозяева быстро ответили: в конце первого тайма Фюрх восстановил равновесие точным ударом в компенсированное время. После перерыва команда продолжила давить и добилась своего – Ундав на 79-й минуте реализовал момент и принес своей команде важную домашнюю победу.
Штутгарт набрал 18 очков и вернулся на третью позицию. Байер с 17 баллами пока пятый.
Бундеслига, восьмой тур
Голы: Покум, 22, Тапсоба, 52
Удаление: Лингарт, 74 (Фрайбург, второе ЖК)
Голы: Фюрх, 45+1, Ундав, 79 – Амири, 41 (пен.)