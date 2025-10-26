Сергей Стаднюк

В восьмом туре немецкой Бундеслиги Байер на своем поле уверенно обыграл Фрайбург.

Хозяева контролировали ход игры и открыли счет уже на 22-й минуте – Покум точно пробил, кипер был бессилен. После перерыва Тапсоба удвоил преимущество «фармацевтов», удачно подключившись к атаке. Гости остались в меньшинстве на 74-й минуте после второй желтой карточки Лингарта, чем лишили себя шансов на камбэк.

В Штутгарте местная команда вырвала волевую победу над Майнцем. Гости первыми вышли вперед, когда Амири реализовал пенальти «в раздевалку». Однако хозяева быстро ответили: в конце первого тайма Фюрх восстановил равновесие точным ударом в компенсированное время. После перерыва команда продолжила давить и добилась своего – Ундав на 79-й минуте реализовал момент и принес своей команде важную домашнюю победу.

Штутгарт набрал 18 очков и вернулся на третью позицию. Байер с 17 баллами пока пятый.

Бундеслига, восьмой тур

Байер – Фрайбург 2:0

Голы: Покум, 22, Тапсоба, 52

Удаление: Лингарт, 74 (Фрайбург, второе ЖК)

Штутгарт – Майнц 2:1

Голы: Фюрх, 45+1, Ундав, 79 – Амири, 41 (пен.)