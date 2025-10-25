Павел Василенко

Французский защитник Ибраима Конате откровенно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после перехода в Ливерпуль и резкого увеличения доходов.

26-летний футболист, который зарабатывает около 70 000 фунтов стерлингов в неделю, признался, что долго не мог привыкнуть к такому уровню жизни. В комментарии Ouest France он рассказал, что сначала избегал любых расходов на себя.

«Я не хотел тратить ничего на личный комфорт. Ни новой машины, ни одежды, ни обуви. Я боялся, что мои братья подумают, что я изменился», – поделился Конате.

У футболиста пятеро старших братьев – Диафо, Сирима, Мамби, Сику и Мориба, которые сыграли важную роль в его воспитании.

«Прошло много времени, прежде чем один из них наконец-то сказал мне: «Ибу, ты должен себя побаловать». Они всегда поддерживали меня, но одновременно учили оставаться скромным».

Конате уверен, что окружение определяет 60% карьеры игрока.

«Мои братья дали мне шанс стать тем, кем я являюсь сегодня».

Футболист также признался, что слава имеет и темную сторону.

«Многие люди начинают с тобой общаться, но 95% делают это не из-за тебя как личности, а потому что ты – футболист. Они хотят воспользоваться твоим статусом».

Ибраима Конате заявил о себе в РБ Лейпциг, а в 2021 году перешел в Ливерпуль за 40 миллионов евро. За это время он стал одним из самых стабильных защитников клуба и сборной Франции.