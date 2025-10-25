Павел Василенко

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко может переехать в чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Gunebakis.

Услугами 20-летнего футболиста заинтересован Трабзонспор, который ищет усиление в линию обороны.

По данным источника, турецкий клуб давно следит за Михавко и считает его идеальным кандидатом для команды, в которой уже играют три украинских футболиста – защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Данило Сикан.

В нынешнем сезоне Михавко провел 15 матчей, в которых забил три мяча.