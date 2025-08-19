Павел Василенко

Байер из Леверкузена близок к подписанию арендного контракта с 19-летним аргентинским полузащитником Клаудио Эчеверри из Манчестер Сити до конца сезона 2025/26 без права выкупа.

По данным Sky Sport, медицинский осмотр запланирован сразу после завершения последних формальностей. Ожидается, что сделка будет закрыта на этой неделе.

Также аргентинским хавбеком интересуется дортмундская Боруссия.

Эчеверри перешел в Манчестер Сити из Ривер Плейт в 2024 году за 18 миллионов евро, а затем «горожане» отдали его в аренду аргентинскому клубу.